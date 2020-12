Calciomerato Roma, il Santos nega l’offerta per Verissimo

Tutto bloccato per Lucas Verissimo, quantomeno secondo il Santos. Come riporta Record.pt il club di San Paolo non avrebbe ricevuto nessuna offerta dalla Roma e da nessun altro club italiano per il difensore. Sul calciatore rimane però sempre vivo l’interesse del Benfica, che sarebbe disposto a portarlo in Europa pagando subito 1,5 milioni e poi aggiungendone cinque in un secondo momento. Verissimo, ad oggi in rotta con il Santos, era già stato vicino ad approdare in Italia qualche stagione fa, nel Torino di Urbano Cairo e di Gianluca Petrachi. Alla Roma potrebbe trovare un ambiente ideale anche a livello linguistico, con uno staff completamente portoghese e il connazionale Ibanez come compagno di reparto.