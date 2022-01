Calafiori in uscita dalla Roma: il Genoa supera il Cagliari

Affare ai dettagli. Il terzino lascia la Roma dopo 9 presenze in stagione

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Calafiori in prestito al Cagliari. Ma le vie del mercato sono infinite. Secondo quanto riporta Sky Sport sul terzino è piombato il Genoa che ha superato proprio i sardi nella corsa al giallorosso il quale dovrebbe abbandonare la Roma fino a fine stagione dopo aver collezionato 9 presenze (6 in campionato e 3 in Conference League) con l'assist per il gol vittoria di Abraham contro l'Udinese. Operazione in prestito secco che si potrebbe chiudere addirittura domani. Lo spazio per il classe 2002 sarebbe ulteriormente diminuito con l'imminente rientro di Spinazzola.