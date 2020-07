Calafiori dice “no” al rinnovo. Fiorentina su di lui, la Roma chiede 5 milioni

Riccardo Calafiori potrebbe non esordire mai in prima squadra con la maglia della Roma. Il terzino, tra i migliori prodotti del vivaio romanista, ha detto “no” alla proposta di rinnovo e con il contratto in scadenza nel 2022 può lasciare il club nel quale è cresciuto. Tra i motivi anche il tetto salariale più basso rispetto al passato, previsto dal club per i giocatori della Primavera. Come riporta La Gazzetta dello Sport, su di lui sarebbe piombata la Fiorentina, sentendosi chiedere 5 milioni. Una cifra che ha rallentato i viola. Sul giocatore ci sono anche Real Madrid e PSG. Il suo agente Raiola è al lavoro per definire il futuro.