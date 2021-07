Cairo sul rinnovo di Belotti: “Vediamo. La vittoria dell’Europeo è fantastica”

Le parole del presidente granata: "Questa è una grande cosa per noi italiani tutti, è stato un grande momento di vittoria e di rinascita per tutti"

La Roma monitora la situazione in casa Torino. Qualora Andrea Belotti non rinnovasse con i granata, allora i giallorossi potrebbero pensare ad un colpo di mercato. A tal proposito ha parlato Urbano Cairo, queste le parole riportate dall'Ansa: "La vittoria dell'Europeo da parte di Belotti e Sirigu è una cosa fantastica, è andata molto bene. Questa è una grande cosa per noi italiani tutti, è stato un grande momento di vittoria e di rinascita per tutti. Belotti rinnova? Vediamo". Il patron del Torino ha parlato anche della riapertura degli stadi: "Si tratta di una fonte di ricavi fondamentale. E senza il pubblico il calcio è una cosa diversa, lo abbiamo visto all'Europeo, lo abbiamo visto in Inghilterra".