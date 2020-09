Cagliari, Godin in stand-by e torna di moda il nome di Fazio

La Roma si sta scatenando tra movimenti in entrata e in uscita nelle ultime ore. Non solo Milik e Dzeko, ma anche tante operazioni di contorno come quelle legate a Perotti e Fazio. Come riporta Sky Sport, infatti, il difensore argentino sarebbe tornato in pista per un trasferimento al Cagliari dopo che il club sardo aveva virato su Godin dell’Inter. La trattativa con il centrale nerazzurro, però, è in stand-by e dunque Fazio torna prepotentemente in corsa per vestire la maglia rossoblu.