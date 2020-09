Cagliari, Di Francesco promuove Fazio: “Ci piace, può aiutare i giovani con la sua esperienza”

Al termine dell’amichevole tra Cagliari e Olbia, vinta dalla squadra di Eusebio Di Francesco per 1-0, l’allenatore ex Roma ha fatto il punto della situazione sul calciomercato della sua squadra. Nel particolare, il tecnico ha anche affrontato il tema Federico Fazio: “È uno degli elementi che ci piacciono, può dare un aiuto ai giovani con la sua esperienza”. Per l’argentino i due club hanno raggiunto l’accordo sul trasferimento immediato a 2,5 milioni di euro più bonus (cinquecentomila euro circa). Si attende solo il “sì” del giocatore, che a Roma guadagna 5 milioni a stagione e che ieri ha visto attivarsi la clausola sottoscritta nell’ultimo rinnovo: il suo contratto con i giallorossi si è prolungato al 2022. Su Fazio, inoltre, c’è anche l’interesse della Fiorentina.