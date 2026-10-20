Alessio Cacciamani, esterno del Torino, si sta ritagliando un ruolo importante in Serie A con la maglia granata. Il terzino era finito nel mirino della Roma, ma Cairo aveva alzato un muro. Il classe 2007 ha parlato dell'interesse dei giallorossi ai microfoni di Sky Sport: "Era la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere, sono cose nuove che devo imparare a gestire. La mia idea e la mia volontà è sempre quella di rimanere al Torino, sono affezionato ai granata, sono cresciuto qua, c'è solo il Torino per me. Non so se valgo 25 milioni. C'è tanto da lavorare, il valore di mercato è una cosa relativa. Non mi do limiti, ma devo migliorare tanto".