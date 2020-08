Bustos cambia agente: “Felice di questo grande passo insieme a Ciro Palermo” – FOTO

Nahuel Bustos è una pista che la Roma segue da tempo e che è rimasta concreta fino ad oggi, dopo le ultime dichiarazioni dell’ex agente Ignacio Campo (“La Roma resta un’opzione concreta per Nahuel”). Ex agente, appunto. L’attaccante classe ’98 del Talleres ha condiviso su Instagram l’inizio della sua nuova esperienza insieme a Ciro Palermo: “Annuncio che ho firmato con Ciro Palermo come mio unico rappresentante e persona di fiducia che si prenderà cura della mia carriera da ora in poi. Sono molto felice di questo grande passo”. Una mossa che potrebbe cambiare le carte in tavola per l’arrivo di Bustos alla Roma, dopo i contatti avviati con l’ex agente.