Bustos, aumenta la concorrenza: con la Roma in corsa anche Valencia e Porto

Si fa serrata la concorrenza per il Nahuel Bustos. Come riporta calciomercato.it oltre alla Roma, che ha già fatto dei sondaggi per il talento del Talleres, si sarebbero fatte avanti Valencia, Porto, Krasnodar e un club della Ligue 1. Attualmente la valutazione del giocatore è di circa 10-12 milioni di euro, ma la squadra giallorossa attualmente rimane in attesa di capire gli sviluppi, visto che la delicata situazione societaria ha raffreddato la trattativa tra le parti. In passato anche due società di Serie A, la Lazio e il Napoli, si sono interessate a Bustos, mentre in arrivo ci sarà anche un’offerta dalla Premier League.