Bove, Kluivert e Reynolds: la Roma e Pinto sperano in quasi 20 milioni

La Roma punta a monetizzare le cessioni per investire sui rinforzi di cui ha bisogno Mourinho a gennaio. E le risorse potrebbero arrivare anche da giocatori inaspettati. A parte Bove, che - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - è vicino al Lecce in prestito con obbligo di riscatto e diritto di riacquisto per circa 4 milioni -, attenzione a Kluivert e Reynolds. Il Valencia, infatti, sembra orientato ad acquistare l'olandese per circa dieci milioni mentre i belgi del Westerlo potrebbero riscattare l'americano per una cifra pari - o di poco inferiore - a 5 milioni. Un totale di una ventina di milioni, qualcosa in meno, che Pinto spera di incassare e soprattutto poter reinvestire subito. L'esterno destro è ovviamente la priorità, con Odriozola e Bereszynski tra gli obiettivi.