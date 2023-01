Bove cerca spazio: piace a Salernitana, Verona e Sassuolo

Edoardo Bove continua ad avere parecchi estimatori in Italia. Dopo la trattativa saltata con il Lecce, il giocatore è rimasto a Trigoria ma la sua intenzione è quella di trovare più spazio. Il Sassuolo lo aveva chiesto nella trattativa per Frattesi, ma in ogni caso resta interessato. Come riporta 'calciomercato.it', il centrocampista classe 2002 interessa ai neroverdi ma anche a Salernitana e Verona. I pugliesi, invece, restano in seconda linea considerando anche il ritorno di Maleh dalla Fiorentina. E il ritorno di Wijnaldum che comunque non sarà a regime prima di un mese e mezzo almeno non dovrebbe cambiare i piani di Pinto a centrocampo riaprendo il mercato in entrata.