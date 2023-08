Bonucci, ora la Roma insidia la Lazio per il difensore

La Lazio sembra in vantaggio ma anche la Roma in queste ore avrebbe seriamente riaperto le porte al difensore che si libera a zero dalla Juve

Leonardo Bonucci cerca ancora casa in Italia, dopo essere stato messo fuori rosa dalla sua Juve. Il difensore si è offerto nelle ultime settimane a Roma e Lazio, inizialmente scettiche. Ora, però, col mercato agli sgoccioli i due club sono tornati a interessarsi del giocatore che vorrebbe restare in A ed evitare l'Union Berlino come riporta Calciomercato.com. La Lazio sembra in vantaggio ma anche la Roma in queste ore avrebbe seriamente riaperto le porte a Bonucci che con la piazza giallorossa non ha un grande rapporto. Mourinho vuole un altro difensore centrale e stima molto il carattere di Leonardo che potrebbe essere un ideale vice Smalling. La Juve lo libererebbe a zero contribuendo a buona parte dello stipendio del suo ultimo anno di contratto. Un'occasione ghiotta su cui le romane stanno riflettendo con la Lazio che però si è mossa prima.