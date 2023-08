Boniek aspetta Lukaku: “A che ora arriva Big Roma?”

Il vice presidente della UEFA ed ex calciatore dei giallorossi, di cui è sempre rimasto un tifoso, non nasconde l'attesa per l'arrivo del centravanti belga

"Friedkin, a che ora arriva Big Roma?". Poche parole, una semplice domanda che attanaglia la testa di tutti i romanisti da quando nella giornata di ieri la trattativa per portare Lukaku alla Roma è entrata nel vivo. Parole, o meglio dire "caratteri" digitati con un tweet anche da 'Zibì' Boniek, attuale vice presidente della UEFA ed ex calciatore giallorosso, che come il più comune dei tifosi non ha fatto nulla per nascondere l'entusiasmo e l'attesa per l'arrivo del centravanti belga. Il polacco non ha mai dimenticato la Roma e ancora oggi spesso non si nega la possibilità di venire all'Olimpico o di esprimere la sua opinione sulle vicende legate ai capitolini tramite dei post sui social. Questa breve domanda, è stato l'ennesimo esempio.