Bonaventura, la Roma si defila: adesso è assalto del Torino

Novità di calciomercato importanti per la Roma, soprattutto dal fronte Bonaventura. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti i giallorossi si sarebbero defilati dalla corsa per il centrocampista in uscita dal Milan. Niente Capitale quindi per il jolly assistito da Mino Raiola, che ora sembra essere sempre più un obbiettivo di mercato per il nuovo e ambizioso Torino della coppia Vagnati-Longo. Rimangono però intensi e frequenti i dialoghi tra Roma e Raiola per il calciomercato del futuro, visto il destino in bilico di giocatori come Karsdorp, Justin Kluivert e Mkhitaryan e considerando anche la forte pressione giallorossa per il talentuoso Gravenberch, sul quale però ci sarebbero pesantemente anche Real Madrid e Barcellona.