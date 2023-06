Bologna, Posch: “Sarebbe allettante giocare alla Roma”

Il difensore austriaco in un'intervista ha parlato delle sue prospettive future. Non nega l'eventuale interesse del far parte della rosa di Mourinho

Stefan Posch, difensore del Bologna, durante l'ultima stagione ha mostrato le sue qualità che a quanto pare non sarebbero passate inosservate da altre squadre italiane. Secondo quanto riportato dal quotidiano 90Minuten, Mourinho starebbe valutando il giocatore austriaco, che risponde così all'eventuale interesse da parte del club giallorosso: "Certo, sarebbe allettante, ma ancora non è il caso di parlarne". Nel corso dell'intervista Posch afferma che è ancora presto per parlare di nuove offerte "É ancora tutto in sospeso". Ora è sotto contratto con il Bologna per tre anni, una società in cui il giocatore dice di trovarsi molto bene, tuttavia non esclude la possibilità e il piacere di poter giocare anche a livello internazionale.