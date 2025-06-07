Le parole del dirigente: "Vedo tanti dei miei giocatori accostati alle altre squadre. Cercheremo di mantenere i giocatori raccontando loro il sogno che abbiamo"

Redazione
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Sono giorni caldi a Trigoria e dopo l'annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini i giallorossi possono davvero iniziare a concentrarsi sul mercato. Il reparto con più lacune è sicuramente quello difensivo e per questo negli ultimi giorni la Roma ha messo gli occhi su Lucumì e Beukema, entrambi centrali del Bologna. E proprio nelle ultima ore, Claudio Fenucci (ad del Bologna) ha parlato del futuro dei suoi giocatori ai microfoni di Sky Sport: "Vedo tanti dei miei giocatori accostati alle altre squadre. Cercheremo di mantenere i giocatori raccontando loro il sogno che abbiamo e il progetto, vogliamo raggiungere grandi traguardi. Speriamo di tenere tanti giocatori, possibilmente tutti anche se sarà complesso, ci sono clausole e non sempre dipende da noi. Beukema? Potremmo convincerlo che con noi può fare ancora un percorso di crescita dandogli le giuste soddisfazioni economiche. Vorremmo veramente continuare con questo gruppo". 

Bologna FC v Hellas Verona FC - Serie A TIM

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