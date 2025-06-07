Sono giorni caldi a Trigoria e dopo l'annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini i giallorossi possono davvero iniziare a concentrarsi sul mercato. Il reparto con più lacune è sicuramente quello difensivo e per questo negli ultimi giorni la Roma ha messo gli occhi su Lucumì e Beukema, entrambi centrali del Bologna. E proprio nelle ultima ore, Claudio Fenucci (ad del Bologna) ha parlato del futuro dei suoi giocatori ai microfoni di Sky Sport: "Vedo tanti dei miei giocatori accostati alle altre squadre. Cercheremo di mantenere i giocatori raccontando loro il sogno che abbiamo e il progetto, vogliamo raggiungere grandi traguardi. Speriamo di tenere tanti giocatori, possibilmente tutti anche se sarà complesso, ci sono clausole e non sempre dipende da noi. Beukema? Potremmo convincerlo che con noi può fare ancora un percorso di crescita dandogli le giuste soddisfazioni economiche. Vorremmo veramente continuare con questo gruppo".