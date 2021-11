Boga verso l’addio in estate: c’è anche la Roma, è sfida a quattro

Il francese andrà via dal Mapei, piace a tanti club, soprattutto in Italia in vista di giugno ma uno di loro potrebbe provare l'anticipo con un'offerta in questo mese

Anche la Roma tiene gli occhi su Jeremie Boga. Il talento del Sassuolo sta vivendo una stagione particolare, complice qualche infortunio sta faticando a trovare continuità ma le sue qualità sono indiscusse e tanti club europei continuano a osservarlo. Siviglia, Rennes, Lille, Lione, Nizza e Marsiglia lo seguono da un paio di stagioni, ma - come riporta 'Footmercato.net' - il futuro dell'ex giocatore del Chelsea sarà più probabilmente in Italia. Boga ha un contratto in scadenza 2023, è destinato ad andare via a gennaio o in estate, anche se il Sassuolo spera in un rinnovo a sorpresa. Secondo il portale di mercato Roma, Milan, Atalanta e Napoli sarebbero molto interessate al suo acquisto per giugno, ma una di loro potrebbe anche provare ad anticipare tutti facendo un'offerta nei prossimi giorni. Di recente si è parlato di Boga come possibili erede di Insigne o come principale obiettivo dell'Atalanta, disposta a offrire 20 milioni.