Boga, si allunga la lista delle pretendenti: il Milan si aggiunge a Roma e Napoli

Quattro assist e otto gol poco più di metà stagione sono un bigliettino da visita niente male per Jeremie Boga. Per l’esterno del Sassuolo si preannuncia una bagarre importante nella prossima sessione di calciomercato. Come riporta Sportmediaset, a Roma e Napoli, da tempo sulle sue tracce, si sarebbe aggiunto anche il Milan alla lista dei club interessati al suo acquisto. Il Chelsea, che ha un diritto di recompra da 16 milioni, non sembra intenzionato a riscattarlo. I neroverdi lo valutano 20 milioni, ma l’asta può far lievitare il prezzo.