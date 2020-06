Boga: “Giocare in Europa è un mio sogno. Un piacere essere accostato alla Roma”

“Giocare in Champions o Europa League è un sogno che ho fin da quando ero un bambino. Per il futuro questo è un obiettivo che ho in mente”. Queste le parole di Jeremie Boga ai microfoni di RMC. L’attaccante del Sassuolo in questa stagione ha attirato l’interesse di diverse società italiane, con Napoli e Roma tra le pretendenti principali. “Ho letto i nomi di tanti grandi club italiani su di me ed è vero. Quando mi vedo accostato a Napoli, Roma, Inter, e Milan è sempre un piacere. Ma per ora sono del Sassuolo e penso a finire questa stagione, raggiungendo i miei obiettivi, poi vedremo. Sto anche prendendo in considerazione l’ipotesi di restare al Sassuolo, ne ho parlato con De Zerbi. Per ora sono del Sassuolo, vedremo cosa accadrà”.

Sicuramente il classe ’97 non tornerà al Chelsea, visto che non eserciterà il diritto di riacquisto. La sua carriera quindi potrà continuare in Italia e per le sue caratteristiche, a detta sua, la Serie A è perfetta: “Direi Liga e Serie A, perché giocano molto in attacco. Anche se si dice che il campionato italiano è chiuso, sta crescendo sempre di più con un sacco di squadre che cercano di creare gioco: è qui che sono sbocciato maggiormente“. Infine Boga ha parlato anche del suo attuale allenatore, De Zerbi: “Mi dà molta libertà nel mio gioco. Non è cambiato molto rispetto agli anni passati, ma sono più efficace di fronte alla porta, e questo è ciò che fa parlare le persone, le statistiche. Non si parlerà di un giocatore che è bravo, che dribbla ma che non segna. Essere in un club e sapere che il prossimo anno sarò ancora lì mi aiuta molto mentalmente. Conosco bene il mister, i compagni di squadra. Questo aiuta molto rispetto alle mie esperienze in prestito del passato, quando ogni anno dovevo cambiare club, casa e tutto il resto. E’ stato difficile“.