Bijol: “Le voci di mercato non mi interessano. Devo restare concentrato sull’Udinese”

Nelle ultime settimane uno dei nomi accostati alla Roma per la prossima stagione è quello di Jaka Bijol. Il difensore dell'Udinese, infatti, potrebbe essere un possibile rinforzo in un reparto che rimarrà privo, quasi sicuramente, di Huijsen. Il centrale bianconero, in un'intervista a Tuttosport, ha parlato del suo futuro: "A me interessa soltanto restare concentrato sull’Udinese: abbiamo un finale di stagione importantissimo e bisogna fare le cose al meglio". Oltre al club giallorosso, sulle tracce di Bijol ci sarebbe anche l'Inter di Inzaghi.