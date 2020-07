Bianda verso il ritorno in Francia: Saint-Etienne e Montpellier lo seguono

William Bianda potrebbe presto tornare in Francia. Il giovane difensore, tra i primissimi colpi di mercato di Monchi, non ha mai giocato con la maglia della prima squadra, scendendo in campo solo con la Primavera, anche a causa di un brutto infortunio. Pagato ben 6 milioni più bonus fino a 5 milioni nel 2018, Bianda è pronto a fare nuovamente le valigie. Come riportano i media francesi, sul centrale classe 2000 ci sarebbero gli occhi del Saint-Etienne, che lo sta seguendo da alcune settimane e avrebbe chiesto informazioni. Non solo, perché secondo il giornalista Mohamed Toubache sull’ex talento del Lens ci sarebbe anche il Montpellier: il ds Bruno Carotti lo osserva da tempo, il profilo di Bianda ha riscosso pareri positivi in tutta la società.