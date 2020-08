Bianda ai saluti: andrà in prestito allo Zulte Waregem. Nelle prossime ore le visite

William Bianda sempre più lontano dalla Roma. Due anni fa l’arrivo dal Lens a Trigoria, senza però mettere mai piede in campo con la prima squadra in queste due stagioni. Il francese ha giocato con la Primavera, ha superato un infortunio importante e ora è pronto a ripartire: come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il centrale classe 2000 è a un passo dallo Zulte Waregem, che nelle ultime settimane ha superato le altre pretendenti. In queste ore Bianda si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto: la Roma lo cederà al club belga in prestito con diritto di riscatto.