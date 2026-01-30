Besiktas, raggiunto l’accordo per Tsimikas: il trasferimento dipende da…Tavares

La partita di ieri sera contro il Panathinaikos potrebbe essere stata l’ultima di Tsimikas con la maglia della Roma. Secondo Footmercato, il Besiktas avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Liverpool, club proprietario del cartellino, per assicurarsi il giocatore greco. La squadra turca si è però avvicinata anche a Tavares della Lazio, e la decisione finale sul rinforzo per la fascia sinistra dovrebbe arrivare nelle prossime 24-48 ore. Un’eventuale partenza di Tsimikas costringerebbe inevitabilmente la Roma a tornare sul mercato per trovare alternative in un reparto già limitato.