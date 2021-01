Benevento, il ds Foggia: “Reynolds ci piace, ma la trattativa non è chiusa”

Pochi minuti prima della gara contro l’Atalanta, il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha parlato della situazione legata a Bryan Reynolds e Andrea Pinamonti, entrambi sondati dai sanniti. Il primo, in particolare, dovrebbe arrivare in Campania in sinergia con la Juventus, con la Roma che quindi si ritroverebbe beffata. Queste le dichiarazioni di Foggia a “Sky Sport”: “Pinamonti e Reynolds sono due profili molto interessanti, giovani di prospettiva proprio come piacciono a noi. Se mi chiedete della trattativa non posso dire che è già chiusa. Mi limito a confermare il nostro interesse“.