Belotti, se non arriverà il rinnovo il Torino lo cederà: la Roma monitora

L'attaccante dei granata è ancora al centro di molte voci di mercato. Sul Gallo anche i giallorossi

È ancora in divenire la situazione legata ad Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, che interessa da tempo alla Roma, è in scadenza di contratto nel 2022. La società granata, secondo quanto riporta Sky Sport, vorrebbe rinnovare ed ha intenzione di riproporre le proprie condizioni dopo la finale dell'Europeo. Se le cose non dovessero andare in questa direzione, Urbano Cairo si ritroverà nella posizione di dover cedere l'attaccante. Sulla situazione contrattuale è stato molto esplicativo Gianluca di Marzio: “Se non rinnova, il Torino è quasi costretto a venderlo ma non sta abbassando il prezzo. Cairo vuole 30/35 milioni. A queste cifre chi si avvicina, poi si allontana, come ad esempio la Roma che voleva investire 15/18 milioni con una contropartita. C’è un mezzo sondaggio dell’Atletico Madrid. Magari Juric lo convince a rimanere e a rinnovare”.