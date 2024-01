Mercato, Belotti saluta la Roma e va alla Fiorentina: prestito secco a 750 mila euro

De Rossi ha dato l'ok alla cessione e il Gallo già questa sera sarà a Firenze per iniziare la sua nuova avventura. Domani sono in programma le visite mediche

Andrea Belotti è a un passo dalla Fiorentina. La trattativa col club viola si è scaldata nelle ultime e al momento è in fase di definizione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Gallo sarà a Firenze già da questa sera. Dopo aver svolto le consuete visite mediche di rito (che si terranno nella giornata di domani), il giocatore inizierà la sua nuova avventura con i viola. Questa mattina era previsto un incontro tra le parti per trovare l'intesa definitiva sull'ingaggio. La fumata bianca è arrivata e dunque, dopo neanche un anno dal suo arrivo nella Capitale, Belotti è pronto a dire arrivederci alla Roma. Il giocatore, infatti, come riportato da SkySport si trasferisce in prestito secco oneroso a 750 mila euro.