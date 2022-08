Belotti impaziente: il Gallo aspetta fino a domenica, poi può accettare altre offerte

Mourinho, come sempre, non le ha mandate a dire. In conferenza stampa, ma soprattutto in campo. Shomurodov e Afena-Gyan non sono ritenuti giocatori in questo momento all'altezza di sostituire Tammy Abraham, per cui c'è bisogno di un altro attaccante. Il tempo per Andrea Belotti, però, sta stringendo. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il Gallo aspetta da settimane la Roma, che però non riesce a liberargli il posto. Il campionato è già partito, l'ex capitano del Torino ha deciso di attendere ancora qualche giorno. Fino a domenica prossima, per la precisione, per poi eventualmente accettare un'altra offerta, come quella del Nizza.