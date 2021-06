Belotti dice sì alla Roma. Offerti 20 milioni, a 25 si può chiudere

Il centravanti del Torino, esaltato dall'arrivo di Mourinho, avrebbe espresso la sua disponibilità a trasferirsi a Roma. La società giallorossa rilancia l'offerta

La Roma fa sul serio e rilancia per Andrea Belotti. Dopo il rifiuto del Torino della prima offerta a 15 milioni, la società giallorossa ne ha messi sul piatto 20. La cifra è ancora lontana da quella fissata in prima battuta del presidente Cairo, 30 milioni, ma la sensazione è che i due club possano trovare un accordo a metà strada. Nel frattempo, è arrivato anche il gradimento di Belotti: come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Gallo avrebbe infatti confermato la sua disponibilità a trasferirsi alla Roma, stimolato dall'arrivo di un tecnico del calibro di José Mourinho. Un'arma in più nell'arsenale di Tiago Pinto, che sfrutterà la volontà del centravanti per strappare al Torino il prezzo migliore.