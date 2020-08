Bayer Leverkusen, Völler spinge per Schick: pronti circa trenta milioni

Il Bayer Leverkusen sta ultimando la cessione di Kai Havertz al Chelsea e non ha perso tempo per Patrik Schick. Contatti e accelerata per il centravanti ceco reduce da una stagione in prestito al Lipsia che lo ha messo in vetrina nella Bundesliga. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com, il diesse Völler sta cercando di chiudere in queste ore la trattativa con la Roma, dopo aver decretato il definitivo sorpasso sui concorrenti sul Lipsia e sull’Hertha Berlino. La Roma, dal canto suo, potrebbe riuscire ad incassare la cifra richiesta un anno fa per il suo riscatto: l’operazione infatti si aggira sui 30 milioni (comprensivi di bonus). Dalla Premier, poi, si registra anche l’interesse del Fulham