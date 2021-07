Barco, dalle Olimpiadi alla Serie A: è sulla lista della Roma

Ma non solo i giallorossi, sull'argentino c'è anche il Siviglia di Monchi

Ezequiel Barco in pochi giorni si gioca una buona fetta della sua carriera, tra Argentina e mercato. Sul campo deve conquistare la qualificazione ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2020, oggi alle 13 (ora italiana) contro la Spagna mentre per il futuro è probabile che cambi aria e lasci gli Stati Uniti. Come scrive calciomercato.com, il palcoscenico internazionale potrebbe aiutarlo a lasciare Atlanta. Il classe '99, attaccante esterno, è sulla lista della Roma da più di un anno. Ma non solo i giallorossi, sull'argentino c'è anche il Siviglia di Monchi.