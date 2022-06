Bale sul futuro: “Non vado al Getafe, sono sicuro. Voglio giocare”

Che ne sarà di Gareth Bale ? Non lo sa neanche lui dove sarà l'anno prossimo, ora che il suo contratto con il Real Madrid è quasi finito (scade il 30 giugno). I rumors sul suo futuro lo hanno portato anche alla Roma di José Mourinho , che già lo ha allenato ai tempi della sua seconda esperienza al Tottenham . Ma non ci sono solo i giallorossi. Lui sa solo che vuole esserci, e da protagonista, in Qatar , e sa anche dove non andrà.

"Io voglio soltanto giocare ai Mondiali ed essere al massimo della forma. Penso di aver sentito il ct dire che voglia tutti giocatori che giochino e tutti vogliono giocare. Spero ora di godermi le vacanze e decidere dopo dove voglio andare e cosa voglio fare in modo da giocare ed essere al massimo della forma per i Mondiali", ha detto in conferenza stampa. A domanda diretta, poi, sulla prossima stagione, ha dichiarato: "No, non vado al Getafe. Questo è sicuro", e poi si è fatto una risata.