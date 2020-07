Baldini blocca la cessione di Under al Napoli: vuole più di 30 milioni

Se la cessione di Cengiz Under al Napoli non è ancora cosa fatta è per Franco Baldini. Il d.s. ombra e consulente di James Pallotta – riporta “La Repubblica” – è convinto di poter strappare di più dei 30 milioni che gli azzurri di De Laurentiis farebbero recapitare anche a rate. Addio per il momento bloccato, in attesa di nuove offerte, magari dall’Inghilterra, che facciano lievitare il prezzo del turco. La partita di ieri non lo aiuterà certo in questa impresa, anche se Cengiz (schierato nell’inedita posizione di esterno a sinistra, quindi rientrando si trovava sul piede destro) tra i peggiori è stato almeno uno dei pochi a provarci. Dal canto suo Under avrebbe già trovato l’accordo con il Napoli per un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione.