A differenza di Lorenzo Venturino, che farà ritorno in Liguria, c'è chi non lascerà i suoi nuovi colori dopo il trasferimento di gennaio. Tommaso Baldanzi, infatti, ha convinto tutti a Genova, a partire da Daniele De Rossi che lo aveva voluto già alla Roma e che lo ritiene imprescindibile nella sua mediana la prossima stagione. E così l'ex Empoli, dopo aver giocato la seconda parte di stagione in maglia rossoblù, continuerà a giocare per il Genoa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, è attesa per la prossima settimana la fumata bianca per il riscatto del classe 2003. Il Grifone, dunque, eserciterà il diritto di riscatto: la trattativa con la Roma è partita.