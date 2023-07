Baldanzi: “Essere accostato ai top club non è un peso, ma sto bene a Empoli”

Oltre al centravanti, che resta la priorità, la Roma monitora anche eventuali occasioni per l'attacco ma con caratteristiche diverse. Piace e anche tanto Baldanzi dell'Empoli, che però potrebbe rimanere in Toscana. Il trequartista classe 2003 ha parlato del suo presente e futuro a 'Sky Sport': "Il secondo anno è sempre più difficile, ci si deve confermare, far bene... Non sarà facile, ci saranno tante squadre forti che si vogliono mettere in mostra come noi, però puntiamo in alto e a far bene".