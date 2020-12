Atalanta, sondaggio per El Shaarawy: anche i nerazzurri sul ‘Faraone’ che piace alla Roma

Sondaggio dell’Atalanta per Stephan El Shaarawy. Sull’attaccante dello Shanghai Shenhua che piace alla Roma c’è, come riporta il “Corriere della Sera”, anche il club nerazzurro, alla ricerca di un sostituto del ‘Papu’ Gomez, in uscita a gennaio dopo la rottura con Gasperini. Il problema legato alla trattativa per il “Faraone” è però l’ingaggio di circa 16 milioni di euro che a ottobre bloccò pure l’affare con la Roma. I giallorossi proveranno comunque a prenderlo durante il mercato di gennaio, puntando sulla volontà del giocatore di conquistarsi un posto nella rosa di Mancini che parteciperà all’Europeo in estate.