Atalanta-Juve, Zapata e Muriel convocati: out Demiral che piace alla Roma

Il mercato della Roma entra sempre più nel vivo e tra i vari nomi che circolano, tre di questi sono attualmente giocatori dell'Atalanta. Il primo è Zapata, considerato il miglior profilo per l'attaccante che serve ai giallorossi. Insieme a lui anche Muriel è fortemente tenuto d'occhio per il reparto offensivo. Per la difesa invece c'è l'idea Demiral. Oggi andrà in scena l'amichevole tra Atalanta e Juve, e tra i convocati figurano i due attaccanti, ma appare invece assente il difensore turco. Per quest'ultimo sarebbero già stati avviati dei contatti con la dea. Per quanto riguarda gli altri due invece, in particolare Zapata appare molto vicino ai giallorossi. La squadra di Bergamo avrebbe già perto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito oneroso con obbligo di riscatto.