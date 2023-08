Atalanta, Demiral in partenza: vorrebbe restare in Serie A e la Roma si fa avanti

Tra le pretendenti per il difensore in uscita dalla Dea anche l'Inter

Demiral sembra ormai sempre più ai margini del progetto tecnico di Gasperini e continua a guardarsi intorno tra le varie richieste, come riportato da calciomercato.com. Alta l'offerta per lui del Nottingham Forest, di circa 20 milioni, ma la destinazione non è molto gradita al difensore e i contatti andrebbero un po' a rilento secondo quanto scritto da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato. Preferirebbe infatti restare nel massimo campionato italiano, dove l'Inter ha già espresso il suo interesse, e dove la Roma sta cercando un degno sostituto per Ibanez. L'Atalanta vorrebbe monetizzare e cederlo a titolo definitivo ma la Roma potrebbe sfruttare il buon rapporto di mercato con la Dea.