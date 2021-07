Astrologo può andare in Serie C: Vis Pesaro in pressing a titolo definitivo

Il giovane centrocampista, negli ultimi mesi in prestito al Verona, potrebbe finire in Serie C

Movimenti di mercato anche in Primavera per la Roma. Andrea Astrologo potrebbe presto affrontare la sua prima avventura nel calcio professionistico. Il centrocampista giallorosso del 2002 ha trascorso la seconda parte di stagione in prestito all'Hellas Verona, che lo ha messo al centro della formazione Primavera (18 partite giocate su 20 totali, una promozione in Primavera 1 conquistata) ma non lo ha poi riscattato. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', Astrologo è finito nel mirino della Vis Pesaro, club di Serie C che lo vorrebbe prelevare a titolo definitivo.