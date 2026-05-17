Domenica di derby in casa Roma. I giallorossi hanno un solo obiettivo: vincere e sperare che le altre squadre in corsa per la Champions commettano un passo falso. Ma, nel frattempo, si lavora anche per il futuro, con diversi reparti da migliorare, tra cui l’attacco. Non è un segreto: Gasperini predilige un calcio offensivo e vuole ampliare il raggio di scelta per la prossima stagione. Un nome che potrebbe tornare in auge è quello di Zirkzee. Come riporta Sportitalia, infatti, i giallorossi sono tornati a informarsi sull’olandese. Joshua è in uscita dallo Manchester United e potrebbe partire per una cifra inferiore rispetto ai 35 milioni richiesti a gennaio. Occhi anche su Dan Ndoye: l’esterno svizzero è stato proposto alla Roma. Il suo è un profilo che piace a Gasperini, ma su di lui c’è anche la concorrenza dell’Inter.