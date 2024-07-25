La Roma ha vinto: Artem Dovbyk sarà il nuovo attaccante per la prossima stagione. Il capocannoniere dell'ultima Liga era uno dei preferiti di De Rossi e Ghisolfi per il ruolo di centravanti e arriverà per circa 38 milioni, bonus compresi. Si tratta di un profilo completo che, nel corso dell'ultima stagione, ha dimostrato di poter essere un top assoluto. Attaccante fisico che con i suoi 189 centimetri rappresenta un punto di riferimento tecnico e tattico per la squadra che lo cerca anche per dare il via alla manovra offensiva.

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Numeri e personalità

The Machine è cresciuto in patria, al, per poi andare in prestito allo Zaria Balti con cui ha vinto una coppa di Moldavia. Il suo ritorno in Ucraina è durato poco visto che nel 2018 si è trasferito alin Danimarca dove ha vintoe due coppe nazionali, in mezzo anche un anno di prestito al Sönderjyske. Terminata la sua avventura danese è tornato al Dnipro, dove ha inizio la sua ascesa nel calcio che conta. Andrijlo convoca a sorpresa pervedendo in lui delle potenzialità ancora inespresse. L'intuizione dà i suoi frutti visto che l'attaccante del Girona segnò la rete decisiva nell'ottavo di finale contro la Svezia. Nei campionati europei si fece notare ma passerannoprima che arrivi la chiamata dalla Spagna, in particolare da Pere Guardiola - fratello di Pep - ad del Girona che acquistò il centravanti a, acquisto più oneroso nella storia del club.L'ultima stagione in Spagna è quella dellaper Dovbyk che è stato protagonista assoluto dell'exploit del Girona dominando il campionato e diventando il capocannoniere conin 36 presenze. Una macchina da gol con una frequenza disecondo i dati di Sofascore. Un rapace d'area sempre pronto a concludere verso la porta - 2,4 tiri a partita - con estrema precisione. Si inserirebbe anche nella gerarchia dei calciatori dei rigori con lnell'ultima stagione. Vincitore del premiodi GlobeSoccer, nonché miglior giocatore della stagione per il Girona. Tra i punti di forza anche lache lo contraddistingue: punto di riferimento nel club e in nazionale e vero motivatore per i compagni. Un autentico trascinatore che De Rossi vorrebbe per sé al centro del suo attacco. Fuori dal campo la punta ucraina è stato più volte protagonista di episodi di altruismo come nel caso diche si sta svolgendo nel suo paese, oltre ad essere estremamente attaccato alla famiglia. Nel suo profilo Instagram sono comuni gli scatti con la moglie,. Un gigante buono che è pronto a spiccare il volo. Ama il surf, ma anche le arti marziali. E in questa stagione ha mandato ko tutti. Infatti, secondo i dati Opta, negli ultimi 10 anni solo(nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024),(stagione 2021-2022) e(stagione 2016-2017) si sono avvicinati alle prestazioni di Dovbyk per quanto riguarda occasioni create, gol, tiri, tocchi in area di rigore avversaria e duelli aerei vinti.

Lorenzo Scattareggia