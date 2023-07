Arnautovic: “Basta fake news, non ho infortuni. Sono pronto per la stagione”

Tra i nomi che si sono fatti per il nuovo attaccante della Roma, c'è anche quello di Marko Arnautovic. Il giocatore, in forza al Bologna, non è escluso che possa lasciare la società rossoblu per fare un salto di qualità nella sua carriera. Il 34enne austriaco, però, di recente, è finito sotto gli occhi della critica che lo ha accusato di avere qualche problema fisico di troppo, ma è stato lo stesso Arnautovic a spegnere subito il fuoco delle polemiche: "Basta diffondere fake news su di me! Non ho infortuni. Il mio piede sta bene. Sono in forma e mi sto già preparando per la stagione in arrivo". Queste le parole da parte dell'attaccante, postate direttamente nelle storie del suoi account Instagram. Forse un messaggio anche rivolto alle squadre che vogliono contenderselo sul mercato: l'austriaco è carico per il prossimo anno.