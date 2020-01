Nuova esperienza per Mirko Antonucci. Il giovane esterno della Roma, dopo aver trovato pochissimo spazio in questa stagione con la prima squadra, si trasferisce in Portogallo. È arrivato l’ok definitivo del club giallorosso al Vitoria Setubal: partirà in prestito per sei mesi. Tra lunedì e martedì la partenza per la sua nuova squadra, le visite mediche e la firma sul contratto prima dell’ufficialità.