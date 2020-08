Andrada-Roma, il Boca si tutela ufficializzando Javi Garcia

Il Boca Juniors ha ufficializzato in queste ore l’acquisto di Javi Garcia dal Racing de Avellaneda, portiere che tornerà alla Bombonera dopo circa dieci anni. Una mossa, riporta ole.com, che il vice presidente Riquelme avrebbe voluto fare per tutelarsi da una possibile uscita di Andrada, il numero uno titolare proposto di recente anche alla Roma. Andrada ha infatti espresso agli xeneizes la volontà di provare il grande salto in Europa, per dare una svolta alla sua carriera. La clausola rescissoria è di circa 25 milioni, ma il Boca Juniors potrebbe liberarlo anche per poco più di 10 milioni. Un’offerta che non sarebbe ancora arrivata a Buenos Aires dalla Capitale.