Anche Noemi aspetta Lukaku: “Io che cerco ‘quel’ volo”

Oggi è un giorno felice per tutti i tifosi della Roma sparsi in tutto il mondo, la fine di un'attesa estenuante durata tutta l'estate. Alle 5 di oggi pomeriggio arriva Lukaku, la punta che tutti aspettavano. E non si tratta di un attaccante qualunque, ma anzi di uno dei più forti in assoluto. Fra quei tifosi, c'è anche la famosa cantante Noemi, che con un tweet sulla sua pagina ha voluto celebrare l'attesa per l'arrivo del bomber ex Chelsea ed Inter, pubblicando una foto in cui la si vede intenta ad imitare la tipica esultanza del numero 9 belga: "Io che cerco QUEL volo".