Anche l’Inter su Alex Telles? Marotta: “Non lo escludo”

Non solo la Roma su Alex Telles: anche l'Inter si fa avanti per il giocatore del Manchester United. A Sky Sport Beppe Marotta, Amministratore Delegato dei nerazzurri, ha parlato del terzino sinistro: “Alex Telles? Non lo escludo. Noi vogliamo ripartire da questo gruppo, che ci ha dato grandi soddisfazioni. Dimarco rappresenta presente e futuro per l’Inter". I giallorossi sono alla ricerca di un sostituto di Spinazzola, alle prese con la rottura del tendine d'Achille rimediata nella partita dell'Europeo contro il Belgio. Il difensore della Roma e della Nazionale non tornerà in campo prima di gennaio.