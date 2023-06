Anche l’Inter pensa a Morata: può andare via dall’Atletico per meno di 10 milioni

Alvaro Morata è la suggestione principale di tante big italiane per l'attacco. La Juve ha pensato all'ennesimo ritorno, il Milan ha allacciato i contatti già da tempo e intanto anche gli arabi sono piombati su di lui. Lo spagnolo dell'Atletico Madrid è stato accostato più volte anche alla Roma, anche se la pista non è assolutamente semplice, anche perché bisognerebbe pagare sia il cartellino che l'ingaggio molto alto. Tra l'altro Morata, in scadenza 2024, sembrava aver praticamente rinnovato con i colchoneros, ma ad ora non ci sono stati sviluppi ulteriori. Come riporta 'La Gazzetta Sportiva', ora su Morata si sono accesi i riflettori anche dell'Inter che con tutta probabilità non riuscirà a riprendereLukaku. E i nerazzurri di Marotta, che conosce benissimo il calciatore per averlo avuto alla Juve, sarebbero più che interessati a un affare che può essere chiuso ancora a prezzo di saldo. Si parla di 10 milioni o anche meno, una vera e propria occasione. Anche perché Morata tornerebbe volentieri in Serie A, ma serve accelerare.