Anche la Roma sul giovane Samuele Ricci, ma la Fiorentina è in pole

Anche la Roma è su Samuele Ricci. Il talento classe 2001 ha stregato tanti club di Serie A dopo l’ottima stagione con la maglia dell’Empoli in cadetteria. Il presidente dei toscani Fabrizio Corsi ha più volte ammesso che il Napoli fosse molto interessato, ma in questi giorni è arrivata con prepotenza la Fiorentina. Come riporta ‘La Nazione’, i viola sono in pole per un prestito con diritto di riscatto, magari in campo del rinnovo del prestito di Zurkowski. Sul giovanissimo centrocampista, però, hanno messo gli occhi anche Inter e Roma. La Fiorentina lo acquisterebbe subito per lasciarlo in prestito all’Empoli, un’operazione simile a quella portata a termine per Amrabat col Verona. Giallorossi e nerazzurri avevano manifestato il loro interesse per Ricci parlando con l’Empoli, ma ad oggi i viole sono nettamente in pole.