Anche la Roma su Gaich, l’agente: “Gli piacerebbe trasferirsi in Serie A”

Tra i talenti più importanti del calcio argentino c’è anche Adolfo Gaich. Il giovane attaccante del San Lorenzo ha gli occhi di tanti club europei addosso e, come scrive Nicolò Schira, anche quelli della Roma. I giallorossi fanno parte di una lista piuttosto lunga che comprende anche Siviglia, Leeds, West Bromwich, Milan, Bruges ma soprattutto Inter. I nerazzurri sembrano i più interessati e l’agente ha aperto a un arrivo in Serie A. “Gli piacerebbe trasferirsi in Italia, ma è nel mirino di molti club. Clausola? 15 milioni di dollari (circa 13 milioni di euro, ndc), però potrebbe essere acquistato per meno”, le parole del procuratore di Gaich, Pablo Caro, a ‘calciomercato.it’. Classe ’99, l’argentino ha un gran fisico, a cui applica un’ottima qualità.