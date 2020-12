Anche la Roma su Antov del CSKA Sofia: in Bulgaria osservatori di Serie A e Premier

C’è anche la Roma su Valentin Antov. Il giovane talento del CSKA Sofia, capitano a soli 20 anni e nazionale bulgaro, ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club dopo le ottime prestazioni in Europa League. Il centrale si è messo in mostra anche contro i giallorossi nel girone, in cui il CSKA è riuscito nell’impresa di strappare 4 punti in 2 partite alla squadra di Fonseca. Come riporta ‘Tema Sport’, portale bulgaro, Antov ha scatenato l’interesse di club italiani e inglesi, da cui ci si aspettano ora delle offerte. E proprio i giallorossi lo starebbero osservando con particolare attenzione, oltre a diversi scout di Serie A e Premier League che oggi – nel derby poi vinto con il Levski – lo hanno osservato direttamente allo stadio. È probabile che arrivino delle proposte già per il mercato di gennaio, anche se la dirigenza del CSKA non è intenzionato a cedere Antov. Ad ora l’opzione inglese resterebbe comunque la più probabile in virtù del fatto che l’attuale ds del club di Sofia è Alan Pardew e nel Watford ricopre lo stesso ruolo Cristiano Giaretta, ex proprio dei bulgari.