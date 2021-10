Anche la Roma pensa a Insigne, Venerato: “Può soddisfare le sue richieste”

Il giornalista di 'Rai Sport' ha parlato della possibilità giallorossa per il capitano del Napoli, ancora in scadenza 2022: "Lo stimano molto"

Anche la Roma starebbe pensando a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto, la firma sembra ancora lontana e le voci di mercato continuano anche sul futuro del numero 24 partenopeo. Nei mesi scorsi si è parlato di Lazio, PSG, Premier e poi anche di Inter. Secondo il giornalista di 'Rai Sport' Ciro Venerato, però, nella corsa potrebbe entrare anche Mourinho:“Occhio alla Roma per Insigne. È molto stimato e l’anno prossimo, anche tatticamente, potrebbe aver bisogno di uno come lui", le sue parole a 'Televomero'. "Inoltre - aggiunge Venerato - il club giallorosso può soddisfare le sue richieste economiche. Inter non in corsa, ci ha pensato prima di virare su Correa". Le richieste di Insigne si attesterebbero intorno ai 6 milioni di euro, cifra che il Napoli ad ora non intende raggiungere.